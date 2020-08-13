Алексей Шапошников: КС РФ пришел на помощь жертвам квартирных мошенников

Недавно Конституционный суд РФ принял без преувеличения историческое решение, вручившее настоящую «палочку-выручалочку» добросовестным приобретателям жилых помещений, которые попали в сложную ситуацию из-за мошенников. Поводом для реакции КС послужила жалоба семьи Однодворцевых, купивших в Москве квартиру, которую прошлые владельцы приватизировали по подложным документам. Ранее, несмотря на то, что Однодворцевы стали жертвами мошенников, районный суд вынес решение об их выселении в соответствии с гражданским законодательством.

К сожалению, такие ситуации не единичны. Это действительно актуальная проблема как для москвичей, так и для жителей других регионов России. Очень многие, как и семья Однодворцевых, ведут многолетнюю борьбу, отстаивая свое право собственности и находясь при этом на грани выселения. Однако сейчас у обманутых собственников появился шанс склонить чашу весов Фемиды в свою пользу, воспользовавшись принципиально новым инструментом, предусмотренным постановлением Конституционного суда.

Остановимся на этом подробнее.

Напомню, что Российская Федерация ратифицировала ряд международных договоров, среди которых — Конвенция о защите прав человека и основных свобод. В 2011 году Европейский суд по правам человека принял постановление по делу «Гладышева против России», в котором содержалась формулировка: «Риск любой ошибки, допущенной государственным органом, должно нести государство, и ошибки не должны устраняться за счет заинтересованного лица». Эта позиция ЕСПЧ означает, что добросовестные покупатели, ставшие жертвами мошенников и подлежащие выселению, не должны отвечать за недосмотр государственных органов, допустивших (в данном случае) незаконную приватизацию жилья.

Запрет на отъем жилой собственности у добросовестных приобретателей в России был сформулирован Конституционным судом в 2017 году. Тогда суд постановил, что имущество не может быть истребовано государством у добросовестного приобретателя, полагавшегося при покупке на выписку из ЕГРН. Однако даже несмотря на это районный суд отказал семье Однодворцевых в пересмотре судебного решения об их выселении. Обоснованием отказа послужило то, что постановление КС 2017 года, во-первых, не указывает прямо на необходимость пересмотра судебных актов по делам лиц, которые не участвовали в конституционном судопроизводстве, а во-вторых, не содержит оснований для прекращения исполнительного производства, в данном случае — выселения.

Иными словами, если сначала суд выносил решение, а потом появлялось постановление Конституционного суда с выраженной позицией по такому же решению, то пересмотреть дело было практически невозможно. Пересмотр был возможен только в том случае, когда само лицо обращалось с жалобой в Конституционный суд.

Именно эта правовая неопределенность и стала причиной принятия примечательного во всех отношениях решения КС в июне этого года. Он постановил, что с момента принятия предыдущего постановления 2017 года положения пункта 1 статьи 302 ГК РФ толкуются и применяются судами только в том смысле, который выявил Конституционный суд. При этом если решения судов, принятые на основе иного истолкования, не исполнены или исполнены частично, то они и не подлежат исполнению.

Уникальность этого решения, на мой взгляд, в том, что Конституционный суд впервые обязал федерального законодателя закрепить механизм, который позволит пересматривать все аналогичные дела, если решение по ним было принято на основании норм, признанных неконституционными. То есть теперь право на пересмотр своего дела получили даже те граждане, которые не обращались в Конституционный суд.

Характерно, что для прерывания выселения по таким делам не обязательно ждать изменений в федеральном законе: постановление Конституционного суда уже является основанием для прекращения исполнительного производства.