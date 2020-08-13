Российскую вакцину от коронавируса оценили в США

Вашингтон, 13 августа. Жители США неоднозначно встретили новость о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

11 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в стране была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Речь идет о разработке отечественных ученых, которая получила название «Спутник V». Планируется, что новейший препарат поступил в массовый оборот уже с 1 января 2021 года.

Читатели американского издания The Washington Post неоднозначно отреагировали на новость о появлении российского препарата против коронавируса. Некоторые порадовались успехам ученых из России, другие скептически отнеслись к отечественной разработке, усомнившись в эффективности препарата, передает «Царьград».

В комментариях к публикации читатели отметили, что новейшая российская вакцина может обладать заявленной эффективностью и защитить организм человека от заражения коронавирусом. По их мнению, вакцина станет успешным оружием против коронавируса, а также позволит поднять престиж Российской Федерации на международной арене.

«Престиж России взлетит до небес, если этот препарат будет эффективным. Всем ненавистникам России нечего будет сказать. Будем надеяться на лучшее. Россия идёт в атаку, большое время», — пишет рс8914.

Некоторые читатели выразили уверенность, что президент США Дональд Трамп должен первым пройти вакцинацию, благодаря чему сможет защититься от коронавируса, а также набрать дополнительные очки перед выборами. При этом поставки российского препарата в США и всеобщая вакцинация американцев могли бы принести Трампу победу на выборах.

Ранее сообщалось, что депутат ЗакСа Петербурга Михаил Амосов прокомментировал успех российских ученых в создании вакцины от коронавируса. По его словам, разработка отечественной вакцины является важным шагом на пути борьбы с эпидемией коронавируса.