Зеленский оценил влияние протестов в Белоруссии на работу контактной группы

Киев, 13 августа. Белорусские протесты не повлияют на ход работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает канал «Украина 24».

«Что касается заседания контактной группы в Минске и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится, встреча планируется самая ближайшая на 18 августа», — сказал украинский лидер во время посещения Борисполя.

В последние месяцы совещания членов контактной группы проходили в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

Как отметил Зеленский, на предстоящей встрече возглавлять украинскую делегацию будет новый представитель Киева в контактной группе — бывший президент Украины Леонид Кравчук. Предполагается, что во время переговоров стороны обсудят «продление режима тишины» в Донбассе, а также обмен пленными. По словам Зеленского, Киев уже передал свой список в ОБСЕ.

«ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек», — отметил президент Украины.

Теперь Киев ждет согласования списка противоположной стороной. После этого, как сообщил Зеленский, ОБСЕ сможет «технически определиться», когда возможно произвести новый обмен.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. По предварительным данным, в Минске 64,49% избирателей проголосовали за действующего президента республики Александра Лукашенко.