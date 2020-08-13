Посол РФ в Турции напомнил, что эпидемия не закончилась

Анкара, 13 августа. Ежедневно более тысячи человек заражаются в Турции коронавирусной инфекцией, туристам необходимо соблюдать масочный режим, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политик напомнил российским туристам, что перед поездкой в Турцию нужно приобрести расширенную медицинскую страховку. В стране на сегодняшний день высокий риск заразиться COVID-19, более 244 тысяч граждан заражены инфекцией. Ерхов советует выбирать страховку, которая покрывает лечение от коронавируса.

Но даже россияне, которые оформили полный пакет медицинских услуг, могут потратиться из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции. При несоблюдении масочного режима туристу придется заплатить 9300 рублей. Ранее глава управления здравоохранения провинции Коджаэли Шенол Эргюней заявил, что неправильно надетое индивидуальное средство защиты не снижает риск заразиться. Россиянам придется прикрывать маской нос даже в жару.

Посол России в Турции сказал, что пока неизвестно, кто будет оплачивать обратный билет в случае пребывания на карантине после окончания отпуска. Страховка может покрыть транспортные расходы только в случае госпитализации. Но Ерохин успокоил многих туристов, заявив, что расходы во время вынужденного карантина оплатит отель. До этого турагент рассказал в интервью ФАН, что цена проживания в Турции в режиме самоизоляции в обсерваторе гостиницы составляет 50-100 долларов.

В связи с высоким уровнем заражений коронавирусом в Турции правительство вносит новые правила и ограничения. Например, нельзя будет вывезти в Россию тело погибших от COVID-19 граждан в случае отказа авиакомпании. Анкара внесла новые правила ручной клади. Из-за опасности заразиться инфекцией в Турции, туристы бояться приезжать в страну на отдых.