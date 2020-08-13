Клип Киркорова и бойфренда Бузовой набрал более 1,5 млн просмотров за сутки

Москва, 13 августа. Совместный клип короля российской эстрады Филиппа Киркорова и рэп-исполнителя Давида Манукяна, известного под прозвищем DAVA, набрал более 1,5 миллиона просмотров на YouTube за сутки.

Презентация клипа на песню «Ролекс» состоялась 12 августа на канале DAVA.

«С огромным волнением и гордостью представляю вам нашу совместную работу с Филиппом Киркоровым», — написал Манукян под видео.

Бойфренд ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой рассказал, что над клипом была проделана огромная работа. DAVA признался, что результат превзошел все его ожидания.

«Филипп в совершенно новом крутом образе залетел в новую школу и показал всем, кто тут король!» — цитирует рэп-исполнителя «Культуромания».

В клипе Манукян и Киркоров хвастаются массивными украшениями и дорогой одеждой. В тексте песни исполнители сообщают, что любят тратить много денег и могут позволить себе практически все, что угодно.

Клип вызвал неоднозначную реакцию россиян — за сутки видео собрало 85 тысяч лайков и 78 тысяч дизлайков. Кроме того, некоторые пользователи YouTube очень нелестно отозвались о клипе Манукяна и Киркорова в комментариях.

«Филипп Бедросович, ну куда? Это считалось хайпом в 90-х. А сейчас это дешевый пиар никому неизвестного чувака», — написал один из зрителей.

«Пародия на Моргенштерна и Элджея», — отметили в комментариях.

«Ничего более дешевого не видел!» — раскритиковал видео пользователь YouTube.

«Исполнители вечно забывают, что надо быть ближе к народу», — прокомментировала Janny Arb.

Примечательно, что еще до премьеры клипа Киркоров подарил Манукяну часы Rolex. Презент от короля эстрады оценивается в 16 миллионов рублей.