Юлия Высоцкая похвалилась ценным подарком от Аллы Пугачевой

Москва, 13 августа. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая похвасталась шикарным подарком от примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

У Высоцкой, как известно, есть свое кулинарное шоу, и дома у нее огромное количество самой разной посуды, чтобы сервировать угощения для своих близких и гостей. Зная это, Алла Борисовна, очевидно, решила внести свою лепту в коллекцию Высоцкой.

О подарке Пугачевой Юлия рассказала в своем Instagram. По ее словам, примадонна преподнесла ей набор из двух предметов посуды, но это «фантастический шедевр». Белоснежное блюдо и глубокую миску ручной работы Высоцкая использует и просто для украшения стола. Тогда она кладет в них цветы. Часто посуда используется и по назначению — для пирогов или фруктов.

«Наверное, моя страсть к посуде объясняется интересами моей мамы, которая скупала всю красивую утварь, что встречалась ей на пути. Привычка окружать себя интересными и радостными вещами была заложена с самого детства», — добавила Юлия.

К слову, сама Алла Борисовна тоже уделяет много внимания своему питанию, но не из любви к готовке, а ради хорошей фигуры. Подруга певицы Алина Редель ранее рассказывала KP.RU о том, что Пугачева даже придумала свою диету, которая называется «СССР» (сладкое, соленое, сдобное запрещено, «Р» означает разгрузку). В разгрузочные дни певица ест овощные супы. Но в праздники она не голодает за праздничным столом и запросто может угоститься куском торта.