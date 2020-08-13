В ДНР пообещали Украине новые «котлы» и потерю территорий

Если Киев решится на крупномасштабное наступление, то потеряет часть подконтрольных территорий. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной Варяг).

Как отметил Матюшин, возможность масштабного наступления со стороны ВСУ всегда существует. Но реальных предпосылок для этого сейчас нет.

«Несмотря на прогнозы, я вижу лишь укрепление позиций украинской армии в преддверии зимнего сезона и грядущих выборов в местные советы. Армия, которая готовится к наступлению, не укрепляет свои позиции, если не ждет упреждающего удара от противника, как это было в случае с Курской битвой во времена Великой Отечественной войны. Я с трудом себе представляю, чтобы перед решающим штурмом Берлина Советская армия активно возводила оборонительные сооружения и минировала подходы к столице Третьего рейха», — пояснил Александр Матюшин.

Если украинская армия все же решится на наступление, то ждать его придется на том направлении, где не проходит укрепление позиций, считает офицер. В таком случае отмена выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса становится реальной.

«Это объяснимо не только с точки зрения политики, там традиционно голосуют за осколки Партии регионов, но и с военной точки зрения. Там, где идет война, нет выборов. Все демократические институты прекращают существование», — добавил Матюшин.

Если Киев все же решится на активизацию военных действий, то, по мнению Матюшина, это принесет украинским властям потерю подконтрольной им части Донбасса, несколько очередных «котлов» и огромный приток добровольцев в ряды армий народных республик.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.