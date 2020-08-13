Самую красивую модель в мире раскритиковали за «фальшивое лицо»

Москва, 13 августа. Американская модель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, снялась в рекламе люксовых брендов Bvlgari и Ambush. Однако в Сети рекламные фото Хадид не оценили.

Фото с новой коллекцией Bvlgari и Ambush появились в Instagram-аккаунте марки Ambush. На кадрах Хадид позирует в нескольких образах. На первом снимке модель запечатлена в длинном черном платье с бретельками, отделанными стразами. В руках Хадид держит зеленую сумку и демонстрирует украшения ― серьги, кольцо и браслет.

На другом фото Хадид предстала в черном мини-платье с глубоким декольте и поясной сумочкой розового цвета. Горячие споры вокруг фотографий разгорелись в Daily Mail.

Пользователи Сети раскритиковали модель за одинаковое выражение лица. Многие сочли Хадид фальшивой и уличили ее в чрезмерном использовании фотошопа.

«У нее одинаковое выражение лица на каждой фотографии», — возмутился пользователь.

«Когда же бренды поймут, что лошадиная голова и полностью фальшивая модель не улучшат продажу товаров», — отметил комментатор.

«Слишком много фотошопа», — заявил пользователь.

Ранее Хадид показала откровенное фото без лифчика. 23-летняя модель позирует в Нью-Йоркской студии у окна. Хадид одета в белую футболку, завязанную узлом под грудью и обнажающую ее тело. На снимке видно, что под футболкой модели нет нижнего белья.