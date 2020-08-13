Профессор РАН объяснил угрозы Помпео в адрес России

Вашингтон, 13 августа. Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил России расплатой за мнимый сговор с талибами.

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел Лавровым. Я знаю, что наши военные также говорили с их лидерами. Мы не будем это терпеть», – приводит слова Майка Помпео РИА Новости.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев рассказал, с чем связано подобное заявление Вашингтона.

«США выработали определенную политику, тактику в отношении России: сейчас – талибы, раньше были обвинения во вмешательстве в выборы. И это будет продолжаться. Просто будут выискивать негативные тенденции в отношении России. Они действуют асимметрично, а не в канве внешнеполитического тренда – то кибербезопасность, то выборы, то нашли Скрипалей, теперь – талибы. Поэтому стоит ожидать, что санкционное давление на Россию будет продолжаться», – заключил Гусев.

В конце июня The New York Times опубликовала статью, в которой, не называя источников, утверждалось, что российская военная разведка предлагает вознаграждение боевикам в Афганистане за нападение на американских солдат.

В российском МИД статью назвали фальшивкой и связали ее с внутриполитической борьбой. Позже Дональд Трамп сообщил, что американская разведка посчитала материал The New York Times не заслуживающим доверия. Также высказался Сухейль Шахин, представитель «Талибан»1 (организация запрещена на территории РФ). По его словам, информация о «сделке» с Россией ошибочна и безосновательна.

1 Организация запрещена на территории РФ.