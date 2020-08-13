Армия ЦАР получила партию медицинских средств из КНР для борьбы с COVID-19

Банги, 13 августа. Китай предоставил вооруженным силам Центральноафриканской Республики (FACA) партию медицинских материалов для борьбы с пандемией COVID-19, пожертвованных провинцией Фуцзянь.

В гуманитарную помощь вошли 10000 индивидуальных масок и 100 дистанционных термометров. На церемонии вручения присутствовали посол КНР в ЦАР Чэнь Дун и министр обороны Центральной Африки Мари-Ноэль Кояра.

Ранее китайская провинция Фуцзянь передала 12 000 медицинских масок и 140 приборов для дистанционного измерения температуры центральноафриканским министерствам сельского хозяйства, экономики и иностранных дел.

Глава военного ведомства ЦАР Мари-Ноэль Кояра приветствовала китайскую помощь вооруженным силам Центральноафриканской Республики, которые находятся в сложном положении из-за оружейного эмбарго, наложенного ООН.

В конце июля ограничения были продлены, однако сделано небольшое послабление, заключающееся в упрощении порядка поставок гранатометов для нужд FACA.

При этом и глава Минобороны ЦАР, и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя неоднократно отмечали, что продление санкций негативно сказывается на безопасности республики. Если на начальных этапах преодоления кризиса в ЦАР эмбарго оказывало положительное влияние, то по мере стабилизации обстановки в стране ограничения, наложенные ООН, начинают играть на руку бандитским группировкам.

Действующие на территории страны боевики, в отличие от вооруженных сил, получают оружие и дополнительных наемников из-за рубежа, что подтверждает опубликованный в начале июля доклад экспертов ООН. Также в руки бандитов попадает оружие, брошенное миротворцами миссии МИНУСКА в ходе столкновений с бандитами.

Эмбарго ООН в отношении ЦАР предусматривает несколько исключений: поставки оружия и средств защиты для французского контингента в ЦАР и миссии МИНУСКА. Однако набранные в третьих странах миротворцы демонстрируют низкую боеспособность на фоне подготовленных российскими инструкторами военнослужащих FACA, в связи с чем их снаряжение и техника нередко оказываются в руках бандитов.

В то же время армия ЦАР сильно ограничена в возможностях модернизации своего арсенала и, как заявляла ранее Мари-Ноэль Кояра, не имеет возможности установить контроль за границами страны, чтобы пресечь незаконный ввоз оружия.