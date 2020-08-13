С аккаунта Ефремова заходили в WhatsApp после госпитализации актера

Москва, 13 августа. С аккаунта актера Михаила Ефремова заходили в мессенджер WhatsApp поздним вечером 12 августа. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Он вполне нормально себя чувствует», — сказал источник о Ефремове.

11 августа Ефремову стало плохо прямо в здании суда. Актера госпитализировали в Боткинскую больницу. Некоторые СМИ сообщали, что у Ефремова случился инсульт.

Адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что артист все еще находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В самом медицинском учреждении информацию о Ефремове сообщать отказываются по просьбе пациента.

Примечательно, что Ефремову, который сейчас находится под домашним арестом, запрещено выходить в Интернет и пользоваться мессенджерами. Однако доподлинно неизвестно, действительно ли с аккаунта актера в WhatsApp заходил он сам.

Напомним, вечером 8 июня Jeep Михаила Ефремова выехал на полосу встречного движения в районе Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице от полученных травм.

По данным свидетелей, Ефремов находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Из-за того, что Ефремову стало плохо в суде, следующее заседание перенесли на 18 августа.