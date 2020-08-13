Миро высмеяла желание Канделаки воспользоваться «бабкиным инкубатором»

Москва, 13 августа. Известный блогер Лена Миро высмеяла желание 44-летней телеведущей Тины Канделаки завести детей. Она осудила желание заводить детей в зрелом возрасте при помощи суррогатной матери, назвав Канделаки «не вполне адекватным человеком».

Телеведущая, объясняя свое намерение, привела в пример примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, которая стала мамой двойняшек Гарри и Лизы в 64 года.

«Ты могла бы представить двадцать лет назад, что у Аллы Пугачевой, которая была и есть самый любимый образ в стране, родятся дети, когда она будет в очень зрелом возрасте. Сегодня она мама двух маленьких детей. И разве у нас есть право запрещать это ей?», — у подписчиков в своем Instagram Тина.

По мнению Миро, телеведущая в своем стремлении иметь детей близка к тому, чтобы получить уголовную статью.

«Во-первых, суррогатное материнство запрещено во многих цивилизованных странах, и я уверена, что и наши депутаты скоро примут такой закон. Ибо рабство запрещено, а суррогатная мать — кто она, если не рабыня?» — обосновала свое мнение блогер.

Помимо этого светский хроникер «прошлась» по браку примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина. Блогер посчитала, что, приводя в пример этот союз, Канделаки подрывает основы конституционного строя России.

«Во-вторых, согласно Конституции России, брак — это союз мужчины и женщины. Женщина — это человек, способный родить. Мужчина — человек, который любит женщин. При чём тут Пугачева и Галкин? Разве можно назвать их совместное проживание в Грязи браком?» — написала Миро в своем ЖЖ.

Также Миро высказалась против суррогатного материнства для женщин зрелого возраста, заявив, что такой «прогресс» нашему миру не нужен.

Ранее светский хроникер оценила смелость высказываний скандально известного блогера Екатерины Диденко, похвалив ее за откровенность в вопросах демонстрации личной жизни.