Отсутствие маски в Турции грозит туристам почти 10-тысячным штрафом

Анкара, 13 августа. Туристам, которые находятся на улице без маски, придется заплатить почти 10 тысяч рублей в виде штрафа. Об этом заявил посол России в республике Алексей Ерхов, сообщают «Известия».

Власти Турции распорядились штрафовать туристов за отсутствие маски — им придется заплатить 9300 рублей (900 лир). По словам российского дипломата, Анкара намерена направлять в изолятор отдыхающих, у которых выявлена коронавирусная инфекция. В этом случае туристу придется провести 14 дней на карантине. Размещение будет осуществляться в той гостинице, куда он заселился. В связи с этим каждый отель должен выделить определенное количество номеров, где будут находиться зараженные. Такое решение представляет серьезную опасность для здоровых постояльцев отеля.

На фоне роста заражений COVID-19 Анкара стремится привлечь в республику как можно больше иностранных туристов, отвлекая их внимание от пандемии. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа ранее отмечал, что во всех регионах страны наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусом. Несмотря на это, турецкие власти не стали вводить жесткие меры по недопущению распространения болезни: у иностранцев не спрашивают справку об отсутствии инфекции, обязательное тестирование не проводится. Вместо этого планируется проводить выборочные проверки и измерять температуру у прибывших туристов. Такие меры не позволят предотвратить эпидемию.

Эксперт по геополитическим вопросам Константин Соколов считает, что в Турции может вспыхнуть вторая волна эпидемии из-за наплыва туристов. Анкара планирует повысить привлекательность национальных курортов для отдыхающих, снизив цены курортах.