Дочь Заворотнюк в обтягивающем костюме восхитила фанатов спортивной фигурой

Москва, 13 августа. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна восхитила подписчиков новым необычным образом. В Instagram она опубликовала новую запись, прикрепив к ней странную фотографию. На снимке девушка предстала в красивом обтягивающем костюме терракотового цвета, который подчеркнул ее спортивную фигуру.

Необычный наряд дочери Анастасии Заворотнюк связан с ее хобби. Анна, примерившая специальный гидрокостюм, призналась, что давно хочет научиться кататься на серфинге и связать свою жизнь с этим видом спорта. Девушка заметила, что снимок был сделан перед тем, как она решилась встать на доску.

«Моя давняя мечта — научиться серфить. Меня всегда завораживают люди, которые с такой легкостью скользят на досках по волнам. Надеюсь, когда-нибудь и я научусь. А вы умеете?» — обратилась Анна к своим подписчикам.

Дочь Заворотнюк буквально ошарашила фанатов «ржавым» костюмом. В свою очередь, поклонники девушки ответили ей в комментариях под записью. Они пришли в восторг от нового образа Анны, а также посоветовали ей связать свою жизнь с карьерой модели. Некоторые комментаторы отметили, что в новом необычном наряде девушка стала похожа на супергероя комиксов – женщину-кошку.

«Аня, да ты в образе женщины-кошки!» — написал один поклонник.

«Какая фигура, ничего лишнего! Мне бы такую!» — восхитился фанат.

«Анечка, ты прекрасна в любой одежде! Вот надо же было стать такой красавицей!» — заметили подписчики.

Напомним, что Анна Заворотнюк активно общается со своими подписчиками в социальных сетях и часто отвечает на их комментарии. Недавно она призналась, что сильно заболела и стала подозревать, что могла заразиться коронавирусной инфекцией. Но диагноз так и не подтвердился, а вскоре девушка полностью выздоровела.

Ранее Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками семейной архивной фотографией. На снимке, который был опубликован в одной из социальных сетей, можно увидеть девушку вместе с младшим братом Майком.