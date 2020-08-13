Корнилов рассказал, чем ответит Россия на вступление Украины в НАТО

Идея нейтралитета Украины является едва ли не государствообразующей, именно она была закреплена в декларации о суверенитете страны в 1990 году. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Так собеседник ФАН прокомментировал отчет американского аналитического центра Defence Priorities, в котором эксперты советуют властям Соединенных Штатов Америки отказаться от поддержки планов Киева вступить в Североатлантический альянс. Аналитики считают, что это пойдет на благо прежде всего самой Украине, ведь избавление от пронатовской политической повестки заставит власти этой страны сосредоточиться на более важных вопросах, таких как обеспечение нейтралитета и улучшение отношений с Россией. Кроме того, у Киева появится возможность эффективнее решать проблемы внутри страны, которых немало.

«То, что власти периодически объявляют о своей ориентации на Запад, принимая всевозможные законодательные, а теперь уже и конституционные решения о том, что Киев стремится в НАТО, и то, что сами натовцы периодически «подбрасывают поленья» в огонь этих желаний, заявляя, что подобное возможно, и что надо все обдумать — все это сильно вредит самой Украине, по сути, подрывая ее государственность как таковую, раскалывая общество все больше и больше», — объяснил Корнилов.

По его словам, те, кто понимают, что стране нужно когда-нибудь уже начать становиться стабильной и дружественной по отношению к своим соседям, уже давно призывают власти отказаться от безумной идеи вступления в Североатлантический альянс. Политолог отметил, что публикации и предложения, подобные тем, которые указаны в Defence Priorities, появляются постоянно в американских и европейских изданиях, начиная с 2014 года. В них довольно серьезные и маститые аналитики, которые более-менее разбираются в теме, утверждают, что это может спровоцировать масштабный международный конфликт.

«Но, конечно же, руководство США и НАТО спит и видит, как они строят свои базы в непосредственной близости от Белгорода или Ростова-на-Дону — в ближайшем приграничье с Россией! — нарисовал картину эксперт. — От этой идеи в Пентагоне, конечно же, никто целиком не откажется, ее будут вынашивать и лелеять».

Собеседник ФАН признался, что у него вызывают искреннее удивление заявления некоторых его коллег в стиле «Украину в НАТО никогда не примут, пусть не надеются!»

«Почему не примут-то? — спрашивает Корнилов. — Ведь такие мечты у многих натовских деятелей есть! И в этом плане нам нельзя расслабляться: нужно все время объяснять, почему подобное решение навредит международной стабильности и почему Россия никогда с ним не смирится».

По словам политолога, причина, по которой Североатлантический альянс до сих пор не сделал Украину своей частью, кроется в том, что и внутри самого блока существует множество разных мнений на этот счет.