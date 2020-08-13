Выходные и праздники в сентябре 2020 года: как работаем и отдыхаем в первый осенний месяц

На дворе уже почти осень, и отпускной сезон подходит к концу. Впрочем, сентябрь считается бархатным сезоном на большинстве курортов, да и в Средней полосе начинается бабье лето. Посмотрим календарь выходных 2020 года и посчитаем, сколько предстоит работать, а сколько — отдыхать.

Согласно производственному календарю, утверждаемому профильными ведомствами каждый год в осенний период, 2020-й подарил россиянам 14 нерабочих праздничных дней. Благодаря переносам выходных дней на будние, которые в этом году случались не так уж и редко, нам посчастливилось получить дополнительные мини-каникулы практически к каждому празднику. Так, на Новый год страна отдыхала целых восемь дней подряд — с 1 по 8 января включительно, в День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля, в Международный женский день — с 7 по 9 марта, в День Труда — с 1 по 5 мая, в День Победы — с 9 по 11 мая, в День России — с 12 по 14 июня. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации День Победы в России отметили аж дважды: 9 мая и 24 июня. Впереди нас всех ждет еще один государственный праздник — День народного единства, который приходится на среду 4 ноября.

К тому же многие сотрудники пользовались своим законным правом продлевать праздничные дни за счет отпускных. По трудовому законодательству ежегодный оплачиваемый отпуск, который составляет не менее 28 дней, можно использовать следующим образом: раз в год «отгулять» как минимум две недели подряд, а остальные дни использовать по своему разумению, не забыв предупредить о намерениях начальство.

Какие праздники отмечаются в сентябре

Большая часть официальных торжеств этого года уже позади, и в этом месяце дополнительных выходных ждать не приходится, но поводов для радости все равно хватает.

Пожалуй, самой значимой датой сентября, по крайней мере для всех, кто уже учится, учит или еще только собирается грызть гранит науки, является 1 сентября. В этом году День знаний будет особенно долгожданным не только для первоклашек и выпускников, но и для всех остальных учащихся, принимая во внимание тот факт, что из-за пандемии коронавируса в школах по всей стране был введен карантин и дети вынуждены были заканчивать учебный год дистанционно. Многие семьи уже успели закупить все необходимое для своих чад и с нетерпением ждут начала первой четверти. Даже если среди родных никто не учится и не преподает, этот день отзывается в сердце каждого человека. Нарядные первоклашки с бантами, букеты выше детского роста и звонкий смех возвращают на много лет назад даже самых больших и суровых начальников.

Кроме того, в первый осенний месяц поздравляем сотрудников патрульно-постовой службы полиции (2.09), специалистов-ядерщиков (4.09), работников нефтяной и газовой сферы (6.09), финансистов (8.09), парикмахеров (13.09), кадровиков (16.09), секретарей (18.09) и воспитателей детских садов (27.09).

Есть повод вспомнить, кем работают друзья и знакомые, и заранее позаботиться о поздравлениях и подарках.

Сколько выходных и рабочих дней ждет нас в сентябре 2020-го

Как мы поняли, в нынешнем сентябре «схалтурить» не удастся — отработать придется 22 дня, или 176 часов, в случае со стандартной пятидневкой с выходными субботой и воскресеньем. Соответственно, планировать прогулки в парках и эффектные фотосессии в золотых листьях придется на оставшиеся восемь выходных дней.

Есть и хорошая новость. Если вы еще до сих пор не отгуляли свой положенный по трудовому законодательству отдых, самое время сделать это сейчас. Дело в том, что размер отпускных напрямую зависит от количества рабочих дней, поэтому брать отпуск в сентябре действительно выгодно.

Насладиться буйством красок, подготовить дачу к зиме или рвануть на пока еще теплое море — решать вам, только не забудьте заблаговременно известить отдел кадров и свериться с графиком отпусков, ведь вы можете оказаться не единственным желающим проводить уходящее лето.