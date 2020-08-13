Вдова Караченцова опровергла слухи об алкоголизме дочери Марка Захарова

Москва, 13 августа. Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина опровергла слухи об алкоголизме дочери Марка Захарова. По словам женщины, все это полное вранье.

Ранее о том, что народная артистка, дочь покойного худрука «Ленкома» Александра Захарова оказалась в базе наркологической клиники Маршака, написала «Экспресс газетой». Эти данные изданию подтвердил главврач учреждения Дмитрий Вашкин.

«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит», — констатировал он.

По мнению актрисы Людмилы Лисовой, Александру подкосили роман, брак и развод с Владимиром Стекловым.

«После разрыва с Володей Саша предпринимала несколько попыток создать семью, но все они оказались безуспешными», — пояснила она.

В новом сезоне «Ленком» ни в одной из премьер Захарова не заявлена. Более того, большинство ролей в разных постановках, которые исполняла она, будут исполнять чуть ли не выпускницы театральных вузов. Не исключено, что такое решение новый директор театра Марк Варшавер принял именно из-за алкогольной зависимости Захаровой, отмечает «ЭГ».

Однако Людмила Поргина все слухи об алкоголизме Захаровой опровергает.

«Это вранье полное! Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголем, ни Саша Захарова. На ее руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь?» — возмутилась она в комментарии «Пятому каналу».

По ее словам, со спектаклей Захарову тоже не снимали, только в некоторых случаях дали дублера.