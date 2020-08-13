Депутат Госдумы Новиков объяснил, почему Евросоюз хочет хаоса в Белоруссии

Санкции ЕС нужно объявлять не в отношении Минска или Москвы, а против тех, кто пытался раскачать ситуацию в Белоруссии. После беспорядков в стране могли бы наступить кошмар и ужас, если бы белорусские власти проявили слабость по отношению к протестующим. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Таким образом он отреагировал на призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольский ввести ограничительные меры против России за события в Белоруссии. Парламентарий указал, что польские власти уже в скором времени могут предложить ЕС пакет санкций.

«[Введение санкций против Белоруссии] похоже на наказание меча, а не руки», — отметил Сариуш-Вольский в эфире «Польского радио».

Он выразил уверенность, что белорусский народ способен справиться со строительством демократии, но для этого нужно «нейтрализовать» российское вмешательство. Сейчас реакция Евросоюза на события в Белоруссии недостаточно жесткая, утверждает депутат. Как объясняет Сариуш-Вольский, в ЕС ставят отношения и бизнес с Россией «выше поддержки демократических движений в Белоруссии».

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, если люди говорят такие вещи, то возникает вопрос, «все ли у них в порядке на ментальном уровне, способны ли они здраво оценивать ситуацию».

«Прежде чем идти в политику, занимать должность депутата любого уровня и потом принимать решения, которые могут сказаться на жизни некого круга людей, нужно регулярно посещать врачебные кабинеты и проверять свое состояние здоровья», — посоветовал Новиков парламентарию из Польши.

При этом депутат не исключил, что есть отдельные граждане из разных стран и организации, которые заслуживают санкций из-за сложившейся в Белоруссии ситуации. Собеседник ФАН полагает, что они попытались организовать для свержения законно избранной власти протесты.

«Санкции ЕС нужно объявлять не в отношении Минска или Москвы, а против тех, кто пытался раскачать ситуацию в Белоруссии незаконными способами и хотел ввергнуть народ в хаос. Нужно правильно расставить акценты и обсуждать санкции в отношении тех, кто взрывает нормальную жизнь в Белоруссии и тем самым нарушает права человека. Об этом нужно думать европейским парламентариям, а не выворачивать все наизнанку, — утверждает парламентарий. — Сейчас же могла возникнуть ситуация, когда нормальное функционирование государства стало бы невозможно. В экономике наступил бы кризис, социальные обязательства перестали бы выполняться перед людьми. Ужас и кошмар могли бы последовать, если бы власти Белоруссии проявили слабость в этой ситуации».

Новиков также обратил внимание, что, возможно, европейские власти хотят повторения сценария госпереворота, который произошел на Украине в 2014 году.

«В Европе хотят полной разбалансировки белорусского государства и хаоса в стране. Они заинтересованы в том, чтобы к власти пришли абсолютно деструктивные силы, у которых нет своей программы. Если европейские политики говорят, что по итогам выборов нужно вводить санкции, значит, они четко определяют, какую сторону заняли. Они поддерживают тех, кто проиграл выборы», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал победу на них с результатом 80,08% голосов. Главная соперница белорусского лидера Светлана Тихановская набрала 10,09%. При этом она заявила, что не признает результаты выборов. После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые протесты.

К настоящему времени ОМОН, внутренние войска и милиция покинули места массовых выступлений в Минске, часть активистов задержана. Ситуация в столице Белоруссии в целом вернулась под контроль властей.