В Китае обнаружили новый источник коронавируса

Пекин, 13 августа. Новым источником коронавируса в Китае вновь стали импортированные замороженные продукты. В этот раз зараженные куриные крылышки попали в страну из Бразилии.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в Шэньчжэне (провинция Гуандун) обнаружил вирус на поверхности бразильского продукта. Весь персонал склада, который мог прикасаться к зараженному продукту, сдал тесты на COVID-19, результаты оказались отрицательными.

Специальные службы опечатали привезенные из Бразилии продукты, а товары, которые уже успели продать, отследили и обработали, сообщает Global Times.

Накануне на востоке Китая в провинции Аньхой обнаружили коронавирус на упаковке замороженных креветок из Эквадора, в китайской провинции Шаньдун инфекцию нашли на внешней упаковке импортированных замороженных морепродуктов. Всего семь городов в Китае сообщили, что специальные органы обнаружили коронавирус на импортированных товарах.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал граждан страны прекратить «расточительство в еде». По его словам, неумеренность людей «ужасает и огорчает» его, даже несмотря на то, что производство зерна растет из года в год. Лидер Китая считает, что соотечественникам необходимо осознавать риски в области продовольственной безопасности — особенно на фоне пандемии коронавируса.

Профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии факультета повышения квалификации медицинских работников, основатель и владелец «Клиники коррекции веса доктора Ковалькова» Алексей Ковальков в интервью Федеральному агентству новостей, комментируя призыв, заявил, что любая экономия в необходимых для организма продуктах питания позже «аукнется» огромным количеством самых разнообразных заболеваний.