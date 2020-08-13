Названы знаменитости, у которых нет страниц в Instagram

Лос-Анджелес, 13 августа. Почти у всех российских и западных звезд есть страницы в Instagram. Однако некоторые знаменитости сознательно прячутся от поклонников и не заводят соцсети.

Среди тех, кто бойкотирует Instagram, скандальная модель Кейт Мосс. Она заявила, что не хочет выставлять свои жизнь напоказ. Чтобы следить за жизнью своих коллег и друзей, модель использует закрытый аккаунт.

А голливудский актер Брэдли Купер категорически против соцсетей. Даже когда он состоял в отношениях с Ириной Шейк, никогда не проверял ее аккаунт в Instagram.

Cамые известные актрисы-близняшки сестры Олсен восемь лет вне зоны доступа. Эшли и Мэри-Кейт полностью отказались от публичных аккаунтов из-за зависимости от соцсетей.

Всемирно известная модель Хайди Клум часто публикует фото с новым супругом, гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем. Поэтому музыканту не нужен собственный аккаунт.

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс заявила, что не хочет заводить Instagram из-за хейтеров. Многие пользователи критикуют ее за нестандартную для Голливуда внешность. Им не нравится, что такая «толстушка» считается эталоном красоты.

Гарри Поттер, он же актер Дэниел Рэдклифф так устал от популярности, что не готов делиться с поклонниками даже фото из жизни. Он тоже редко появляется и на снимках с коллегами.

Бойкотируют соцсети актриса Кейт Уинслет, британский «Шерлок Холмс» Бенедикт Кэмбербетч, одна из самых красивых женщин современности Анджелина Джоли и главный пират Голливуда Джонни Депп.