Россия перехитрила американскую разведку и Пентагон с данными о Су-57

Москва, 13 августа. Американские военные специалисты попались на хитрую уловку о характеристиках и боевых возможностях российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает портал Avia.pro, специализирующийся на новостях авиационной промышленности.

Как пишет СМИ, в попытках узнать подробные данные о российском самолете разведка США купилась на утку и опубликовала о нем далекую от реальности информацию.

По словам журналистов, Пентагон получил недостоверные сведения о характеристиках и боевых возможностях Су-57, о чем свидетельствуют материалы ведущих американских СМИ.

Эксперты Avia.pro обратили внимание, что в этих публикациях со ссылками на военное ведомство США содержится подробное описание систем, которые никогда не могли быть установлены на современные образцы военной техники. Речь идет о давно устаревших военных комплексах.

«Учитывая тот факт, что российский истребитель Су-57 довольно сильно интересует Вашингтон, поскольку в ближайшем времени эти самолеты начнут поступать на вооружение ВКС России, сведения для американской разведки могли быть подсунуты специально», — полагают российские журналисты.

По их мнению, таким образом РФ попросту перехитрила американскую разведку, а Пентагон, в свою очередь, попался на тактическую уловку.

Ранее гендиректор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Гагарина Илья Тарасенко рассказал о начале серийного производства новейших Су-57. Он отметил, что специалисты приступят к сборке первых машин на Дальнем Востоке.