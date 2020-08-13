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Нелегитимное правительство Триполи вынуждает ливийцев к сопротивлению

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Террористическое правительство Триполи вынуждает ливийцев к сопротивлению

Триполи, 13 августа. Ливийцы, которые не согласны с террористическими действиями нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), стали распространять информацию о противостоянии власти Триполи.

Активисты расклеивают на улицах города листовки, в которых указана контактная информация для борьбы с интервенцией Турции и сирийских наемников. Граждане Ливии, которые знают о местонахождении террористов, могут обратиться по указанным на объявлениях номерам.

В комментариях к посту в Twitter, где сторонник Ливийской национальной армии рассказал о появившихся листовках, пользователь Osama Alfitouri подтвердил, что видел объявление рядом с мечетью Бургиба. 

Печатная информация о сопротивлении правительству Триполи — один из немногих способов для ливийцев противостоять террору. Митинги против нелегитимного ПНС боевики разгоняют с помощью огнестрельного оружия. Турцию, которая спонсирует эскалацию ливийского кризиса, интересуют не проблемы населения Ливии, а природные ресурсы североафриканской страны.

Конфликты происходят не только между ливийцами и властью Триполи, но и между боевиками ПНС. Междоусобицы у террористов случаются потому, что структура управления западным регионом нестабильна из-за внутренней борьбы за власть и деньги.

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