Мишустин посоветовал министрам проверить зрение

Анадырь, 13 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин пошутил над главой российского Минздрава Михаилом Мурашко и министром финансов Антоном Силуановым.

Во время визита в больницу на Чукотке глава правительства в шутку предложил коллегам проверить остроту зрения.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» — сказал Мишустин.

Михаил Мишустин прибыл в Анадырь в четверг. Здесь начнется недельная рабочая поездка по дальневосточным регионам. С 13 по 18 августа глава правительства посетит Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области. В составе делегации более 60 человек. Помимо Михаила Мишустина и глав министерств участие в поездке принимают руководители крупных корпораций - председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор, председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров, президент «Транснефти» Николай Токарев.

За неделю премьер-министр планирует провести более 30 деловых встреч и совещаний. Среди объектов, которые посетит глава правительства больницы, сельскохозяйственные и рыболовецкие предприятия, электростанции и горно-обогатительные комбинаты.