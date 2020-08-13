Российскую вакцину от коронавируса испытают на Филиппинах осенью

Манила, 13 августа. Российская вакцина от коронавируса пройдет третью фазу клинических испытаний на Филиппинах в октябре. Об этом пресс-секретарь президента страны Харри Роке сообщил местным СМИ, пишет газета «Известия».

По данным Роке, вакцину будут испытывать до конца марта следующего года, после чего в апреле Управление по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов Филиппин должно одобрить препарат. В третьей фазе клинических испытаний примут участие десятки тысяч пациентов. Исследования будут финансироваться правительством РФ.

Напомним, российская вакцина стала первым зарегистрированным в мире препаратом для профилактики коронавируса. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

О регистрации вакцины 11 августа утром объявил президент РФ Владимир Путин. В тот же день лидер Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать на себе этот препарат. Он поручил министру здравоохранения страны Франсиско Дуке обсудить с российскими властями возможную передачу технологии производства вакцины.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов к проведению клинических испытаний вакцины на Филиппинах уже в августе.