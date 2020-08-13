Каждый шестой работодатель отбирает сотрудников по знаку зодиака

Москва, 13 августа. Эксперты портала «Работа.ру» провели исследование, выяснив, обращают ли работодатели внимание на знак зодиака соискателя. Оказалось, что совместимость по гороскопу проверяет каждый шестой работодатель.

В исследовании приняли более тысячи российских компаний с разным уровнем дохода и числом сотрудников, а также HR-специалисты. Эксперты пришли к выводу, что при собеседовании на высокие должности учитывается знак зодиака.

Это касается собеседований непосредственного руководителя с потенциальным топ-менеджером. При этом только 5% HR-специалистов обращают внимание на знак зодиака.

Чем больше численность сотрудников в компании, тем чаще в ней сверяются с гороскопом. А компании, где работают более сотни сотрудников, хотели бы включить эту строчку в резюме.

Сами же соискатели не связывают свои личные качества и профессионализм со знаком зодиака. Подавляющее большинство из них не верит в астрологию.

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