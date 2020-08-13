Смолова обокрали на 300 тысяч евро в ночном клубе в Барселоне

Москва, 13 августа. Российский футболист Федор Смолов стал жертвой воров в ночном клубе Барселоны.

По данным испанской газеты El Caso, у Смолова украли часы, стоимость которых составляет порядка 300 тысяч евро. Инцидент произошло 19 июля, после окончания матча между «Эспаньолом» и «Сельтой», за которую временно выступал Смолов.

После матча Смолов и его товарищи по команде отправились в один из ночных клубов Барселоны. Во время вечеринки российский футболист обнаружил пропажу своих дорогих часов. Позднее Смолов обратился с заявлением в полицию.

Напомним, 30 января 2020 года Смолов перешел из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту» на правах аренды. Соглашение было рассчитано до конца сезона. Российский нападающий провел в сильнейшем дивизионе чемпионата Испании 13 встреч, отметившись голами в играх с мадридским «Реалом» и «Барселоной».

В конце июня «Сельта» предложила «Локомотиву» выкупить права на Смолова. При этом уточнялось, что выкуп футболиста возможен только в случае сохранения за «Сельтой» места в сильнейшем дивизионе чемпионата Испании. 22 июля стало известно, что «Сельта» отказалась выкупить Смолова, поэтому российский футболист вернется в «Локомотив».