Россияне стали тратить меньше после самоизоляции

Москва, 13 августа. Расходы россиян в начале августа начали снижаться после повышения в июле. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Сообщается, что средний чек за первую неделю текущего месяца сократился на 3,5% по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 рубля. Объем повседневных расходов рухнул сразу на 10,3%, до 3843 рублей.

По словам аналитиков, рост расходов в июле не был структурным, его спровоцировал временный эффект отложенного спроса. То есть после самоизоляции люди начали возвращаться в магазины за необходимыми товарами. Но теперь они приобрели все нужное, отложенный спрос удовлетворен.

К аналогичным выводам пришли специалисты «Сбериндекса». По их оценкам, расходы россиян с 3 по 9 августа упали на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это самый слабый результат с конца июня, поскольку впервые за пять недель траты на одежду, обувь и аксессуары резко снизились.

Замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов полагает, что нового всплеска потребительской активности следует ждать в сентябре. Он объясняет свой прогноз тем, что в первых двух месяцах на стыке лета и осени многие граждане постараются уехать в отпуск, а также подготовиться к учебному году.

«Несмотря на кризисы, мы видим, что продолжается рост номинальных заработных плат у работающего населения. Они растут достаточно равномерно по федеральным округам… Даже если учитывать инфляцию, то прирост реальной зарплаты в регионах составит от 3,5 до 5%. Конечно, это создает некоторые убытки для компаний, потому что зачастую они выручку не получают, но зарплаты вынуждены выплачивать, чтобы получать антикризисную поддержку. Но факт есть факт — это и поддержало отложенный спрос», — сказал он.

Ранее советник генерального директора компании «Открытие брокер», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов рассказывал о том, как можно накопить деньги в кризис. Экономист назвал два способа, которые могут эффективно приумножить финансы.