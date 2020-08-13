Криминалист назвал инсульт Ефремова неудачной тактикой адвоката

Если в ближайшее время общественность не увидит никаких врачебных подтверждений того, что у актера Михаила Ефремова действительно случился инсульт, то к нему и его адвокату Эльману Пашаеву возникнут серьезные вопросы. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил специалист центра Михаила Виноградова Михаил Клюшин.

За два дня, прошедших с момента госпитализации актера, общественности почти ничего не удалось узнать. Пашаев заявил журналистам, что у его доверителя случился инсульт, но о том, что он будет ходатайствовать о приостановлении слушаний, ничего сказано не было.

«Сейчас выпишут его из этой больницы, будет этот суд. Получит он свои 6-8 лет. То, что сейчас происходит, мне как врачу совсем не понятно. Вот что я вижу: глубоко пьющий мужчина, выглядящий старше своих лет, который не следит за собой, который имеет хронические заболевания — риск инсульта есть, но меня коробит тот факт, что, будучи самостоятельным и умным, Ефремов доверился адвокату», — рассказал криминалист-психиатр.

Собеседник ФАН добавил, что в России подсудимые часто симулируют болезни, чтобы выиграть время.

«Обычно симуляция во время судебного процесса используется для затягивания процесса. В этот момент, как правило, перестраивается тактико-стратегическая линия защиты, — отметил Клюшин. — К тому же, не надо забывать наш менталитет. Русские люди очень жалостливые, мы насмотримся сейчас на то, что человеку стало плохо, и уже будем относиться к нему по-другому», — сказал собеседник ФАН.

Он пояснил, что теперь, когда люди видели, как артиста выносили на носилках из здания суда, отношение общественности к нему неминуемо изменится.

«Мы понимаем, что он нервничает — не важно, переживает он за себя или за погибшего Сергея Захарова. В любом случае на нем это скажется, и теперь мы станем относиться к нему хоть немного, но по-другому», — добавил криминалист.

Клюшин также отметил, что изменившееся поведение актера, который перестал признавать свою вину, тоже может быть тактикой адвоката.

«Просто есть такие адвокаты, которые думают не о доверителях, а о себе. У них, к сожалению, в голове один счетчик, они думают даже не о том, как выиграть процесс, а о том, сколько денег можно взять с семьи. И поэтому то, что мы видим сейчас — это следствие того, что Ефремов пошел на поводу у защитника, который совершил уже кучу каких-то негуманных по отношению к нему поступков, например, заявил, что его подзащитного не было за рулем», — сказал собеседник ФАН.

При этом Клюшин повторил, что, как врач, он допускает вероятность инсульта у Ефремова, но как юрист — полностью не согласен со стороной защиты.

«Надо было продолжать вести себя откровенно и спокойно. Сказать, что он болен алкогольной болезнью. И тут бы все закончилось, и его бы запомнили как яркую личность, попавшую в ситуацию, от которой никто не застрахован», — подчеркнул специалист.

Клюшин также прокомментировал циркулирующие в Интернете слухи о том, что Ефремов, как талантливый актер, просто сыграл инсульт.

«С одной стороны, в «скорой» тоже неглупые люди работают, и все осведомлены о даче заведомо ложных показаний. И они, конечно, знают, какую ответственность понесут за аферу с ложными диагнозами. Поэтому какие-то номинальные клинические основания для госпитализации наверняка были», — предположил собеседник ФАН.

Криминалист также напомнил, что творческие люди всегда крайне впечатлительные, они могут непроизвольно войти в образ.

«Непонятно, куда эта линия защиты может завести. То, что Ефремова посадят — к гадалке не ходи, но от того, как он ведет себя, сейчас будет зависеть то, как его встретят в колонии. Адвокат может предлагать что угодно, ведь он в любом случае останется на свободе и с гонораром», — резюмировал Михаил Клюшин.

Напомним, актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Джип артиста вылетел на встречную полосу и на полной скорости столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице.

Михаила Ефремова поместили под домашний арест. Изначально он признавал вину и был готов оказать родственникам погибшего помощь, а следствию — содействие, но в первые дни судебного заседания резко поменял свою позицию, заявив, что невиновен.

12 августа Михаил Ефремов был госпитализирован с подозрением на инсульт в Боткинскую больницу. Судебное заседание по делу о смертельном ДТП было перенесено на 18 августа.