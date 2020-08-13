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Криминалист назвал инсульт Ефремова неудачной тактикой адвоката

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Криминалист назвал инсульт Ефремова неудачной тактикой адвоката

Если в ближайшее время общественность не увидит никаких врачебных подтверждений того, что у актера Михаила Ефремова действительно случился инсульт, то к нему и его адвокату Эльману Пашаеву возникнут серьезные вопросы. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил специалист центра Михаила Виноградова Михаил Клюшин.

За два дня, прошедших с момента госпитализации актера, общественности почти ничего не удалось узнать. Пашаев заявил журналистам, что у его доверителя случился инсульт, но о том, что он будет ходатайствовать о приостановлении слушаний, ничего сказано не было.

«Сейчас выпишут его из этой больницы, будет этот суд. Получит он свои 6-8 лет. То, что сейчас происходит, мне как врачу совсем не понятно. Вот что я вижу: глубоко пьющий мужчина, выглядящий старше своих лет, который не следит за собой, который имеет хронические заболевания — риск инсульта есть, но меня коробит тот факт, что, будучи самостоятельным и умным, Ефремов доверился адвокату», — рассказал криминалист-психиатр.

Собеседник ФАН добавил, что в России подсудимые часто симулируют болезни, чтобы выиграть время.

«Обычно симуляция во время судебного процесса используется для затягивания процесса. В этот момент, как правило, перестраивается тактико-стратегическая линия защиты, — отметил Клюшин. — К тому же, не надо забывать наш менталитет. Русские люди очень жалостливые, мы насмотримся сейчас на то, что человеку стало плохо, и уже будем относиться к нему по-другому», — сказал собеседник ФАН.

Он пояснил, что теперь, когда люди видели, как артиста выносили на носилках из здания суда, отношение общественности к нему неминуемо изменится.

«Мы понимаем, что он нервничает — не важно, переживает он за себя или за погибшего Сергея Захарова. В любом случае на нем это скажется, и теперь мы станем относиться к нему хоть немного, но по-другому», — добавил криминалист.

Криминалист назвал инсульт Ефремова неудачной тактикой адвоката

Клюшин также отметил, что изменившееся поведение актера, который перестал признавать свою вину, тоже может быть тактикой адвоката.

«Просто есть такие адвокаты, которые думают не о доверителях, а о себе. У них, к сожалению, в голове один счетчик, они думают даже не о том, как выиграть процесс, а о том, сколько денег можно взять с семьи. И поэтому то, что мы видим сейчас — это следствие того, что Ефремов пошел на поводу у защитника, который совершил уже кучу каких-то негуманных по отношению к нему поступков, например, заявил, что его подзащитного не было за рулем», — сказал собеседник ФАН.

При этом Клюшин повторил, что, как врач, он допускает вероятность инсульта у Ефремова, но как юрист — полностью не согласен со стороной защиты.

«Надо было продолжать вести себя откровенно и спокойно. Сказать, что он болен алкогольной болезнью. И тут бы все закончилось, и его бы запомнили как яркую личность, попавшую в ситуацию, от которой никто не застрахован», — подчеркнул специалист.

Клюшин также прокомментировал циркулирующие в Интернете слухи о том, что Ефремов, как талантливый актер, просто сыграл инсульт.

«С одной стороны, в «скорой» тоже неглупые люди работают, и все осведомлены о даче заведомо ложных показаний. И они, конечно, знают, какую ответственность понесут за аферу с ложными диагнозами. Поэтому какие-то номинальные клинические основания для госпитализации наверняка были», — предположил собеседник ФАН.

Криминалист назвал инсульт Ефремова неудачной тактикой адвоката

Криминалист также напомнил, что творческие люди всегда крайне впечатлительные, они могут непроизвольно войти в образ.

«Непонятно, куда эта линия защиты может завести. То, что Ефремова посадят — к гадалке не ходи, но от того, как он ведет себя, сейчас будет зависеть то, как его встретят в колонии. Адвокат может предлагать что угодно, ведь он в любом случае останется на свободе и с гонораром», — резюмировал Михаил Клюшин.

Напомним, актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Джип артиста вылетел на встречную полосу и на полной скорости столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице.

Михаила Ефремова поместили под домашний арест. Изначально он признавал вину и был готов оказать родственникам погибшего помощь, а следствию — содействие, но в первые дни судебного заседания резко поменял свою позицию, заявив, что невиновен.

12 августа Михаил Ефремов был госпитализирован с подозрением на инсульт в Боткинскую больницу. Судебное заседание по делу о смертельном ДТП было перенесено на 18 августа.

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