Бывший муж возлюбленной Жигунова строит ей козни из-за романа с актером

Москва, 13 августа. Бывший муж возлюбленной актера Сергея Жигунова Виктории Ворожбит мстит экс-супруге за роман с артистом. О кознях со стороны Виктора Суханова Ворожбит рассказала на своей странице в Instagram.

«Удар приходит за ударом — не успеваю я отойти от одного и поднять голову, тут же прилетает следующий. До чего может дойти мужчина в попытке отомстить?» — написала возлюбленная Жигунова.

Ворожбит и приморский медиамагнат Виктор Суханов прожили в браке 15 лет. Теперь же бывший муж хочет отсудить у женщины практически все имущество. Как рассказал адвокат Ворожбит Павел Солеваров, бывшие супруги будут делить в суде 50–70 миллионов рублей. В 11 миллионов рублей был оценен дом пары во Владивостоке. Остальная часть — это бизнес.

«Виктория в свое время помогала мужу строить бизнес. Виктор на момент их встречи был рядовым журналистом. А она уже тогда занимала руководящие посты. Виктория не просто помогала, она вкладывала в этот бизнес личные деньги», — сообщил Солеваров в беседе с KP.RU.

Как написала Ворожбит, Суханов уже полтора года не дает ни ей, ни ее представителям забрать из дома личные вещи и документы. Более того, экс-супруг возлюбленной Жигунова написал на нее жалобу из-за того, что она проживает в Москве без регистрации (Ворожбит прописана во Владивостоке).

Также женщина рассказала, что объектом для нападок стал ее приемный сын. Суханов усыновил его в 2004 году и дал свою фамилию, однако теперь, как сообщил адвокат Ворожбит, медиамагнат хочет отказаться от отцовства. Сейчас парню 21 год, он живет в Петербурге и ничего не просит у отца.

«И зачем ребенка так обижать?» — возмутился Солеваров.

Сама Ворожбит в сложной ситуации выразила признательность своему адвокату и близким, которые оказывают ей ежедневную поддержку.