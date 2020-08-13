Гарик Харламов обратился к Лукашенко

Москва, 13 августа. Резидент Comedy Club Гарик Харламов выразил свою поддержку белорусам, вышедшим на акции протеста после выборов президента страны. В своем аккаунте Instagram он обратился к Лукашенко и его народу.

Харламов посчитал недопустимыми действия белорусских силовиков в отношении граждан страны.

«Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь!» — написал он.

Комик отметил, что люди имеют право выражать и отстаивать свою точку зрения. Действия ОМОНа он назвал неприемлемыми, а Лукашенко призвал стыдиться за то, что сейчас происходит в его стране.

При этом Харламов признался, что всегда симпатизировал белорусскому лидеру и не хочет в будущем испытывать к нему негатива.

«Александр Григорьевич, остановите насилие!» — обратился комик напрямую к президенту Белоруссии.

Он заключил, что агрессия и насилие на улицах городов страны могут плохо закончиться, и призвал их участников «не превращаться в зверей».

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победу одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по предварительным подсчетам, он набрал 80,08% голосов. За основного конкурента Лукашенко — Светлану Тихановскую — проголосовали чуть более 10% избирателей. После завершения голосования в Белоруссии начались несанкционированные протестные акции.

В данный момент в Минске проходят акции солидарности с задержанными в ходе протестов. Также несколько телеведущих Белоруссии объявили о своем уходе с государственных каналов.