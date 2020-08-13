Преобразившаяся Топурия спровоцировала слухи о скорых родах

Москва, 13 августа. Изменившаяся фигура Кети Топурии навела поклонников на мысль, что певица скоро станет мамой. Особое внимание фанатов привлекла грудь артистки.

Сама Кети не подтверждает слухи о своей уже второй беременности. Но подписчики ее Instagram замечают, как меняется ее внешность, и их предположения только укрепляются. Топурия поправилась, стала выглядеть более женственно.

Под одним из фото в ее Instagram фолловеры стали открыто обсуждать ее «шикарную грудь». По мнению пользователей, причина того, что она заметно выросла, не в пластике, а в именно в беременности, пишет портал «7Дней.ру».

Отметим, что о беременности солистки «А’Студио» начали говорить еще в феврале этого года. Причиной стало селфи, в подписи к которому певица поставила смайлик в виде цыпленка, вылупившегося из яйца. Подписчицы тут же решили, что это знак того, что она ждет ребенка. В комментариях Кети тут же назвали «милой беременяшкой» и начали поздравлять.

Напомним, новым возлюбленным Топурии стал бизнесмен Лев Деньгов. От бывшего мужа Льва Гехмана, она родила дочь Оливию. Сейчас девочке уже четыре года. После развода с Гехманом в 2017 году артистка какое-то время встречалась с рэпером Гуфом.