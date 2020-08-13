В России выявили 5057 случаев коронавируса за сутки

Москва, 13 августа. В России за последние сутки зарегистрировано 5057 новых случаев коронавируса, полностью выздоровело за этот период 6098 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 5057 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений — 1331 (26,3%)», — говорится в сообщении.

В предыдущие сутки больных с COVID-19 было зафиксировано на 45 больше — 5102 человека.

Субъектами с наименьшими темпами суточно прироста в четверг оказались Ненецкий и Чукотский автономные округа, Московская, Смоленская, Липецкая и Владимирская области, республики Северная Осетия, Чечня, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, а также Москва.

Общее число больных с COVID-19 за весь период эпидемии в стране достигло 907 758.

Накануне стало известно, что первые партии российской вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что производство препарата ориентировано прежде всего на внутренний рынок, а первыми его получателями станут медики. По его словам, вакцинация от COVID-19 будет добровольной.