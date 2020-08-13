Ученые раскрыли необычную особенность коронавируса

Сарагоса, 13 августа. Испанским ученым удалось выяснить, почему коронавирус поражает только некоторые органы, а не весь организм человека.

Ученые Университета Сарагосы изучили взаимодействие восприимчивых к коронавирусу белков ACE2 в легких и других органах. Данный белок содержится во многих клетках организма, однако коронавирусная инфекция поражает только специфические органы человека, используя неизвестный механизм заражения тканей.

Ученые отследили цепочку взаимодействий, которая вызывает изменения в белках, способствуя распространению коронавируса в организме. Исследователи выявили 59 белков, которые действуют как основные активаторы вируса, помогая ему поражать другие органы человека, передает «Царьград».

Данное открытие позволит создать медицинские препараты, которые помогут избежать полиорганной недостаточности от коронавируса, приводящей к смерти пациентов.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 20 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 744 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 908 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 716 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.