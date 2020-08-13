Театральный тандем в Молдавии: откуда у скандального «медалиста» личный адвокат беглого олигарха?

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич является персоной нон-грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае прошлого года — так и не довелось ему ни разу там побывать…

В связи с чем он начал работу над документальным циклом «17 мгновений молдавской весны» — так как в режиме реального времени, параллельно с публикациями нашего «сериала», власть той весной в Молдавии поменялась.

Помогали же ему в работе сами местные жители, присылающие (до сих пор) материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram.

То есть, по сути, на наших глазах живет (и развивается) беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

И вот — очередная история.

Один из старейших в Молдавии театров в своем названии использует определение «русский» — Государственный русский драматический театр имени А.П. Чехова. Он был создан в Тирасполе в первой половине прошлого века, а позже перебазировался в Кишинев.

Театру немногим больше 85 лет, и, как признаются друзья из Молдавии, впервые за все это время в нем случился грандиозный скандал, который не утихает уже много месяцев.

Но обо всем по порядку.

Недавно глава российской дипмиссии Олег Васнецов вручил директору театра имени А.П. Чехова Константину Харету благодарственное письмо «за вклад в изучение, сохранение и распространение русского языка, российской культуры» и пожелал театру Чехова успешных постановок.

Это была естественная благодарность за участие в проекте «Большие гастроли» осенью 2018 и 2019 годов в нескольких городах России. Проект финансировался российской стороной. Но спектакли, по мнению критиков, оказались слабоваты, а благодарность российского посла, по всей видимости, свидетельствует о толерантности и вежливой признательности.

Это событие, возможно, прошло бы незамеченным, если бы сам директор на фоне грандиозного театрального скандала не решил воспользоваться данной публикацией для поднятия своего сильно подмоченного авторитета.

Суть в том, что Харет, как сообщают источники в молдавской столице, попросту говоря, неоднократно нарушал закон, оказывался нечистоплотен во многих финансовых вопросах, преследуя свои личные интересы, а также интересы ближайших родственников. Это касается оплаты труда, должностных назначений, превышения полномочий, множественных злоупотреблений.

Об этом, кстати, на официальном сайте сообщил молдавский Национальный орган по неподкупности. Миссия этой организации — контроль деятельности государственных управленцев, предотвращение конфликта интересов, осуществление проверки приобретений активов чиновниками. Кроме того, каждый руководитель обязан информировать организацию о том, кто из его близких родственников работает в учреждении, и в короткий срок прервать служебные отношения или сдать свои полномочия.

У господина Харета же в театре служат жена, теща, сын, зять, кумовья.

По признанию людей, знакомых с положением дел, целых 10 лет «славного» правления Харета его родня и ближайшее окружение успешно пользуются всеми преимуществами этой ситуации.

По воле директора сокращены ключевые для любого театра должности — художественного руководителя и главного режиссера, то есть тех, кто априори отвечает за репертуарную политику и профессиональное развитие творческого состава коллектива. По команде директора в соответствии с его сомнительным вкусом увольняли и принимали людей, назначали на роли, поощряли, присваивали звания и вручали премии.

Люди, осведомленные о данной проблеме, сообщают, что неожиданное, практически ничем незаслуженное награждение Харета медалью Пушкина, врученной несколько лет назад лично президентом России Владимиром Путиным, нездоровым образом возбудило непомерное эго и нагловатое чванство «лауреата», который одним росчерком пера снял с репертуара спектакли по пьесам Розова, Гоголя, Чехова, Володина…

По итогу ряда проверок Национальный орган по неподкупности выявил нарушения и сформулировал требование к министерству культуры — отстранить от должности Харета на три года.

Но, пока министерство культуры не принимало никакого кардинального решения, директор, пользуясь своим положением, провел масштабную пресс-конференцию, исказив суть выдвинутых ему обвинений, и фактически поднял «доверчивые и дружественные» местные СМИ и молчаливую часть коллектива на войну с авторами жалоб и заявлений, обвиняя их в разрушении театра.

И в завершении своих действий директор, пока его самого не уволили, не продлил трудовые договоры со всеми, кто осмелился искать правду.

Видя это положение дел, руководство Минкультуры не выдержало и отстранило Харета от должности на две недели, чтобы восстановить на работе всех уволенных им лиц.

Теперь ему нечего делать стало совсем. И отстраненный директор ищет поддержки от президента Молдавии Игоря Додона, от Минкультуры, от российского посольства, от блогеров, адвокатов, журналистов — да от кого угодно, разыгрывая карту посягательства на здание театра и пророссийско-прорумынского противостояния, которое в Молдавии пускают в ход исключительно, когда хотят скрыть от общество что-то важное.

Требование Национального органа по неподкупности, декларирующего отставку Харета с поста директора последний обжаловал в суде, и теперь грядут соответствующие слушания в первой инстанции.

И что интересно? Защитником Харета выступает небезызвестный в Молдавии Виталий Нагачевский, которого все знают, как личного адвоката беглого олигарха Владимира Плахотнюка и чей сын Фадей Нагачевский сегодня занимает пост министра юстиции.

Это, по нашим данным, не единственное связующее звено директора театра с Плахотнюком. Дело в том, что, когда восемь лет назад тогдашний министр культуры отстранил (тенденция?) Харета от должности по причине профессиональной несостоятельности, именно Плахотнюк способствовал его восстановлению. Коллектив до сих пор помнит торжествующий вопль Харета:

«Меня восстановил в должности сам Плахотнюк!»

Эта история издалека могла бы показаться немного местечковой и провинциальной, если бы не маячащая за директором театра фигура Плахотнюка — ныне фигуранта масштабных уголовных дел в России и Молдавии.

Дело в том, что здание театра имени Чехова расположено в самом центре Кишинева, и по новой молдавской традиции оно вполне может стать объектом приватизации и какой-нибудь очередной грандиозной стройки этажей в 15-20.

Для этого нужно совсем немного: разрушить театр изнутри, опустить ниже плинтуса его достижения, способствуя тому, чтобы он почил в бозе.

Вот для этого, как объясняют осведомленные источники в Кишиневе, во главе театра и был поставлен управленец, за 10 лет натворивший такое, что в страшном сне не привиделось бы создателям театра, которому в прошлом году исполнилось 85 лет.

Предыдущая, 26-я часть цикла — здесь.