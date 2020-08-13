Польский депутат призвал ввести санкции против РФ из-за Белоруссии

Варшава, 13 августа. Санкции в связи с протестами в Белоруссии необходимо ввести не против Минска, а против Москвы. Такой призыв озвучил депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в эфире Polskie Radio.

«То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, — это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки», — заявил он.

Сариуш-Вольский считает, что необходимо нейтрализовать роль «российского вмешательства», которое якобы наблюдается в событиях в Белоруссии, передает «Царьград». По мнению евродепутата, в этом случае белорусы сами справятся со «строительством демократии».

Кроме того, представитель Варшавы выразил сожаление, что Евросоюз недостаточно жестко реагирует на белорусские события, пишет «Взгляд». По мнению Сариуша-Вольского, те, кто имеет власть в ЕС, ставят отношения и бизнес с РФ выше «поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая, что это территория российского влияния».

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набравший, по предварительным подсчетам, свыше 80% голосов. После завершения голосования в Белоруссии начались массовые несанкционированные протестные акции.