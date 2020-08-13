В Москве создали Совет по стратегическому развитию и реализации нацпроектов

Москва, 13 августа. Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов займется координацией действий бизнеса и власти после пандемии. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он напомнил, что обновленный формат сотрудничества между бизнесом и властью, который сложился в период пандемии COVID-19 в рамках работы оперативного штаба, смог доказать свою эффективность. Так, были разработаны и приняты четыре пакета антикризисных мер помощи бизнесу, и данный комплекс поддержки признали лучшим среди крупнейших мировых мегаполисов.

«Сегодня экономика Москвы практически восстановилась и необходимости в работе антикризисного штаба нет. При этом нам нужны новые подходы к формированию экономики, устойчивой к любым вызовам. Поэтому мы планируем продолжить работу в формате данного Совета, что позволит сохранить диалог власти, бизнеса и экспертного сообщества для совместных решений при формировании новой долгосрочной концепции экономического развития города», — рассказал Ефимов на заседании оперативного штаба.

Он уточнил, что в июле более 37 тысяч организаций, пострадавших из-за пандемии, смогли воспользоваться мерами поддержки. По словам Ефимова, теперь данные вопросы перейдут на новую площадку — Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.

В первую очередь Совет определит наиболее устойчивые в условиях ограничений отрасли, а также организации, которым удалось использовать собственный опыт для улучшения экономики столицы. По мнению заммэра, это позволит продолжить коммуникацию со всеми представителями предпринимательского сообщества.

Ефимов также назвал отрасли, сумевшие превысить докризисные показатели. Так, лучше всего это удалось строительной отрасли, включая деятельность по операциям с недвижимым имуществом, что оказало поддержку целому ряду отраслей. Второе место заммэра отдал обеспечению безопасности и управлению, а на третьем месте оказалась деятельность в области телекоммуникаций, информации и связи.

Добавим, что в состав Совета могут войти представители различных секторов экономики, правительства Москвы, предпринимательских и общественных объединений. Совет начнет формироваться в ближайшее время.