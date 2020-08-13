Кремль сообщил, что в графике Путина нет встречи с Лукашенко

Москва, 13 августа. В график встреч президента России Владимира Путина пока не внесена потенциальная встреча с избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В пресс-службе Кремля сообщили, что рабочая встреча глав двух государств вовсе не запланирована на понедельник. Сотрудники пресс-службы подчеркнули, что это событие в ближайшей перспективе пока не предусмотрено.

Данное заявление опровергло сообщения СМИ о якобы запланированной на понедельник встрече Путина и Лукашенко. Лидеры двух стран должны продолжить переговоры по энергетическому сотрудничеству, которые так и не были доведены до необходимого логичного заключения.

Комментируя последний этап переговоров, белорусский президент отметил, что сторонам не удалось достичь компромисса и подписать соглашение по поставкам нефти в Белоруссию. Причиной он назвал то, что Москва стремится сбыть Минску нефть по завышенному тарифу. Лукашенко назвал предлагаемую российской стороной цену неприемлемой и недопустимой, поскольку она превышает мировой тариф на энергетический ресурс.

Ранее Лукашенко по итогам предварительных подсчетов голосования одержал победу на выборах президента Белоруссии с результатом 80,08%. Выборы прошли 9 августа. После завершения голосования в стране начались массовые беспорядки, в центре Минска произошли столкновения белорусского ОМОНа с протестующими.