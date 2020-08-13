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Эксперты моды назвали вещи, которые нельзя носить на работу летом

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Эксперты моды назвали вещи, которые нельзя носить на работу летом

Лондон, 13 августа. Эксперты моды британского издания Independent назвали семь летних вещей, которые по правилам этикета нельзя носить в офис в жаркую погоду.

Журналисты просят не носить мужские шорты, поскольку сотрудник выглядит в них нелепо. На втором месте оказались резиновые сланцы. При ходьбе по коридору они издают отвратительный хлюпающий звук.

Британцы уверены, что даже вид сланцев будет раздражать коллег. Женщинам стоит надевать сандалии, а мужчинам — летние туфли.

Эксперты моды назвали вещи, которые нельзя носить на работу летом

Специалисты просят не носить майки без рукавов. Лучше заменить их льняными рубашками с длинным рукавом. Некрасиво смотрятся и топы с открытой спиной. Мужчины будут замечать, что вы не носите бюстгальтер.

Нельзя носить в офис платья-сорочки, которые демонстрируют вашу фигуру. Обрезанные топы, что сейчас в моде, сгодятся для любого места, кроме работы.

Эксперты моды назвали вещи, которые нельзя носить на работу летом

Белые обтягивающие джинсы приковывают взгляды мужчин. Не стоит отвлекать коллег от работы, считают специалисты. Эти вещи можно носить на вечеринку или в кино.

Одежда для офиса должна быть солидной, эксперты рекомендуют подбирать вещи спокойных тонов.

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