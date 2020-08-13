Эксперты моды назвали вещи, которые нельзя носить на работу летом

Лондон, 13 августа. Эксперты моды британского издания Independent назвали семь летних вещей, которые по правилам этикета нельзя носить в офис в жаркую погоду.

Журналисты просят не носить мужские шорты, поскольку сотрудник выглядит в них нелепо. На втором месте оказались резиновые сланцы. При ходьбе по коридору они издают отвратительный хлюпающий звук.

Британцы уверены, что даже вид сланцев будет раздражать коллег. Женщинам стоит надевать сандалии, а мужчинам — летние туфли.

Специалисты просят не носить майки без рукавов. Лучше заменить их льняными рубашками с длинным рукавом. Некрасиво смотрятся и топы с открытой спиной. Мужчины будут замечать, что вы не носите бюстгальтер.

Нельзя носить в офис платья-сорочки, которые демонстрируют вашу фигуру. Обрезанные топы, что сейчас в моде, сгодятся для любого места, кроме работы.

Белые обтягивающие джинсы приковывают взгляды мужчин. Не стоит отвлекать коллег от работы, считают специалисты. Эти вещи можно носить на вечеринку или в кино.

Одежда для офиса должна быть солидной, эксперты рекомендуют подбирать вещи спокойных тонов.