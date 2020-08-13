США хотят профинансировать «Американские уголки» в Казахстане

Вашингтон, 13 августа. Госдепартамент США профинансирует программу развития культурных и образовательных центров в Казахстане. На разработку «Американских уголков» планируется выделить до 30 грантов от 2,5 до 50 тыс. долларов, пишет RT.

Предполагается, что развивать Вашингтон предложит конкретные направления: предпринимательство, медиаграмотность, культурное наследие, инновации и климат, а подрядчики должны будут подготовить по ним образовательные программы.

«Предлагаемые мероприятия… должны быть сосредоточены на приоритетных темах и дополнять основные программы «Американских уголков» или опираться на них», — цитирует СМИ фрагмент документа Штатов.

В перспективе разработанные программы хотят применять в одном из девяти американских центров, расположенных в том числе в Нур-Султане, Костанае, Чимкенте и Караганде.

В июле сообщалось, что Госдеп намерен выделить до 300 тысяч долларов для реализации в России инициатив, направленных на разъяснение жителям страны особенностей американской истории, культуры и политики. Отвечать за воплощение программы, по задумке ведомства, должно посольство США в Москве.

Депутат Госдумы Евгений Федоров отнесся к этим планам скептически. В комментарии Федеральному агентству новостей он выразил мнение, что на деле США таким образом попытаются вмешаться в дела РФ. По его словам, Вашингтон хочет «под предлогом толерантности» внедриться в процесс воспитания русских детей, чтобы «развить ненависть» к родной стране.