Звезда «Матрицы» объяснил, почему русские мало улыбаются



Москва,13 августа. Всемирно известный актер опроверг стереотип о хмурых и суровых жителях России, передает сайт телеканала «Царьград». Издание ссылается на цитаты из общения звезды «Матрицы» с западными СМИ.

«В реальной жизни русские не такие уж суровые», – цитирует Киану Ривза издание.

В перерыве между съемками эпизодов фильма Киану Ривз дал большое интервью РБК, где рассказал, что визит в Россию позволил ему поближе познакомиться с жителями страны и понять их «загадочную душу». В беседе с журналистами Ривз рассказал, что немного говорит по-русски, ему нравится, как музыкально звучит язык.

Также актер, известный своей замкнутостью и нелюдимостью, упомянул скромность и вежливость жителей Санкт-Петербурга, которые робко просили автограф звезды.

«Это выглядело довольно мило», – признался любимец публики.

Актер Киану Ривз несколько дней провел в Санкт-Петербурге в мае 2017 года, во время съемок фильма «Профессионал» (англ. Siberia). Тогда визит голливудской звезды стал трендом в российском сегменте социальных сетей, пользователи сотнями публиковали фотографии кумира в Twitter и Instagram. Криминальный триллер режиссера Мэттью М. Росса «Профессионал» вышел в прокат в США 13 июля 2018 года. Киану Ривз исполнил в нем главную роль. Официальный слоган фильма – «Один против русской мафии».

Киану Ривз один из самых популярных актеров современности. Его образ жизни импонирует фанатам по всему миру. Новый виток популярности Ривз получил среди фанатов видеоигр после презентации игры «Cyberpunk 2077» польской студии CD Projekt RED. В мультиплатформенной Action/RPG Ривз исполнил роль героя по имени Джонни Сильверхенд. Мировой релиз игры состоится 19 ноября 202 года.