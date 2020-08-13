Шойгу и Кобзев обещают, что Иркутский авиазавод «прогремит на всю Россию»

Иркутск, 13 августа. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и министр обороны России Сергей Шойгу посетили с проверкой Иркутский авиазавод. Итогом визита стало решение о подписании контракта предприятия с Министерством обороны России на 100 миллиардов рублей.

Кобзев подчеркнул, что Шойгу был приятно удивлен преображением завода и выразил благодарность сотрудникам и руководству завода за плодотворную работу.

«Сегодня правительство Иркутской области намерено так выстраивать работу с авиазаводом, чтобы и заказы шли, и качество продукции было высоким, и с нашей стороны сделается все, чтобы это предприятие гремело на всю российскую федерацию», — сказал врио губернатора Иркутской области.

Он также отметил, что сокращения градообразующего предприятия столицы Прибайкалья не коснутся. Напротив, его с большой вероятность ожидает привлечение дополнительных сотрудников.

Ранее министр обороны России посетил Амурский судостроительный завод. Он проверил работу завода и сообщил о том, что предприятие в Комсомольске-на-Амуре вскоре получит госзаказ на 630 миллиардов рублей. Также он сообщил, что увеличение заказа потребует привлечения дополнительных специалистов, поэтому кадровый резерв завода будет расширяться.