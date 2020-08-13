Минобороны Польши отреагировало на протесты в Белоруссии

Варшава, 13 августа. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак прокомментировал протесты в Белоруссии. Его слова приводит «Польское радио 1».

«Весь свободный мир, конечно, за то, чтобы Белоруссия была демократическим государством, и чтобы воля белорусского народа уважалась властями. понятно, что белорусский народ просыпается, и эти тенденции к свободе следует поддерживать», — сказал он.

Блащак также отметил, что происходящее в государстве — это «прежде всего, дело соседской поддержки».

На вопрос, следует ли НАТО вмешаться в ситуацию, представитель Польши не дал утвердительного ответа. По его мнению, вряд ли «это была хорошая тема для Североатлантического союза».

Протесты в Белоруссии продолжаются с воскресенья, 9 августа. Они начались после оглашения предварительных итогов выборов президента страны. Участники несогласованных уличных акций перекрывали несколько улиц в Минске, в том числе проспекты Дзержинского и Независимости, и ряд автомагистралей. По данным на 12-е августа, правоохранители задержали более шести тысяч митингующих. Они также были вынуждены разгонять граждан с использованием спецсредств.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в связи с обстановкой в Белоруссии предлагал созвать чрезвычайный саммит Евросоюза. ЕС, в свою очередь, пригрозил Минску санкциями за разгон несогласованных акций.