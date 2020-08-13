В Минске проходят акции солидарности с задержанными в ходе протестов

Минск, 13 августа. В белорусской столице проходят небольшие акции солидарности с задержанными в ходе протестов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Акции проходят возле станций метро. Около 20 человек выстроились в цепь вдоль проспекта Независимости у кинотеатра «Октябрь». Такие же «цепи солидарности» образовались в районе станций «Каменная горка», «Малиновка» и «Петровщина».

Некоторые участники акций принесли с собой цветы. Водители автомобилей, проезжающих мимо «цепей солидарности», подают звуковые сигналы. Правоохранители никаких действий не предпринимают.

Пользователи соцсетей сообщили, что из изоляторов начали выпускать задержанных ранее участников протестов, однако официально эта информация пока не подтверждена.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победу одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по предварительным подсчетам, он набрал 80,08% голосов. За основного конкурента Лукашенко — Светлану Тихановскую — проголосовали чуть более 10% избирателей. После завершения голосования в Белоруссии начались несанкционированные протестные акции.