Вассерман ответил на призыв Алексиевич к Лукашенко уйти в отставку

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич надоела народу Белоруссии, она «не считает за людей» большинство жителей страны, проголосовавших на выборах президента за Александра Лукашенко. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Такова была его реакция на призыв писательницы к президенту Белоруссии Александру Лукашенко уйти в отставку. Она пояснила, что в стране никто не хочет «майдана» и крови, а причиной протестов является желание белорусского лидера остаться у власти.

«Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросил народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи», — обратилась она к Лукашенко в интервью «Радио Свобода».

Алексиевич считает, что победу на выборах президента одержала Светлана Тихановская. По ее словам, необходимо вывесить на всех избирательных участках протоколы голосования, чтобы люди могли видеть результаты голосования на прошедших президентских выборах.

«Давайте сделаем это. Пусть люди увидят, сколько и за кого было голосов», — сказала Алексиевич.

Она также поблагодарила граждан, вышедших на улицы городов, «за сохранение достоинства».

«Я просто влюбилась в свой народ в последние несколько недель. Это совершенно разные люди, в этих людях совсем другая сила», — добавила писательница.

Оценивая заявление Алексиевич, Анатолий Вассерман сделал экскурс в историю Советского Союза, когда некоторые представители интеллигенции вели себя подобным образом по отношению к власти.

«Помнится, Владимир Ульянов (Ленин. — Прим. ФАН) назвал политически противостоящую ему часть интеллигенции «дерьмом нации». Когда я это прочел впервые, лет 50 назад, то обиделся на него. Теперь я вижу, что обижался совершенно зря», — сказал Вассерман.

Сейчас, когда писательница говорит, что Лукашенко надоел белорусам, то, по мнению публициста, из этого следует только одно: она не считает народом Белоруссии большинство, которое голосует за Лукашенко. Собеседник ФАН напомнил, что по официальным данным четыре человека из пяти выбрали действующего президента.

«Очень многие склоны считать людьми только тех, кто думает так же, как они. Каждый такой индивид опасен для окружающих. Если не считаешь кого-то за человека, то сам потом можешь совершить нечеловеческие поступки и действия», — предупредил Вассерман.

В Белоруссии существует оппозиционный портал «Зубр». После выборов сайт стал выкладывать протоколы подсчета голосов на тех избирательных участках, где Лукашенко не очень любят, рассказывает политолог.

«Насколько мне известно, на этом сайте не выложен ни один протокол, где у Лукашенко было бы меньше половины голосов. Я подозреваю, что Алексиевич надоела народу в большей степени, чем Лукашенко. Я еще не говорю о милой привычке нашей интеллигенции менять взгляды. Она в свое время получила премию Ленинского комсомола за книгу о [Феликсе] Дзержинском. Очевидно, тогда Алексиевич придерживалась тех же взглядов, за которые удобнее всего получать премии», — заметил Вассерман.

При этом Алексиевич — не писатель, а литературный обработчик, говорит собеседник ФАН.

«Суть этой работы в том, что человек доводит до удобной читаемости чужие тексты. На это, как правило, не нужны ни ум, ни фантазия. Нобелевскую премию Алексиевич выдали за то, что она давным-давно считает, что Лукашенко надоел не только ей, но и народу Белоруссии. Но население страны показало, на чьей оно стороне находится», — подчеркнул политический аналитик.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Победу на них одержал Александр Лукашенко с результатом более 80%. Граждане, которые не согласны с результатами голосования, вышли на акции протеста. Митинги продолжаются до сих пор. Органы правопорядка жестко действуют в отношении протестующих. За эти дни задержаны несколько тысяч человек, пострадавшие есть как со стороны милиции, так и со стороны протестующих.