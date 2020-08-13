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Дегтярев поддержал предложение передать правительственную яхту школьникам

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Дегтярев поддержал предложение передать правительственную яхту школьникам

Хабаровск, 13 августа. Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поддержал идею передать правительственную яхту «Виктория» Краевому образовательному центру. Об этом сообщает региональное правительство.

Во время встречи с заместителем министра просвещения РФ Виктором Басюком Дегтярев сообщил, что руководство и воспитанник Краевого образовательного центра направили ему предложение по дальнейшей судьбе яхты. Авторы инициативы считают, что судно можно задействовать в научных экспериментах в био-квантуме. Кроме того, «Викторию» можно использовать в экологических проектах по исследованию реки Амур, пишет «Вечерняя Москва».

«Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний», — подчеркнул Дегтярев.

Яхта «Виктория»

Исполняющий обязанности главы Хабаровского края поручил региональному министерству образования проработать этот вопрос и обсудить его со школьниками. Кроме того, Дегтярев дал задание краевому министерству имущественных отношений проверить состояние яхты и установить, пригодна ли она для перевозки детей, передает «Царьград».

Ранее Дегтярев пообещал сдать в химчистку платье невесты, которая упала с моста в поселке Чегдомын во время свадебной фотосессии. Во время встречи с исполняющим обязанности губернатора женщина пожаловалась, что в ее родном поселке нет возможности привести испорченный наряд в порядок.

Источник: Пресс-служба правительства Хабаровского края
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