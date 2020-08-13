Джабаров объяснил бессмысленность заявлений США о «сговоре» РФ с талибами

США не имеют каких-либо оснований заявлять, что российские спецслужбы или армия взаимодействовали с террористической группировкой «Талибан»1. Вашингтон сам помогал движению моджахедов в Афганистане во время нахождения советских войск в стране. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил сенатор Владимир Джабаров.

Джабаров прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот пригрозил России «огромной ценой», если сведения о сговоре Москвы и движения «Талибан» (запрещено в России) подтвердятся.

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. <…> Мы не будем это терпеть», — пояснил американский чиновник.

Он отметил, что США располагают сведениями о том, что Россия ранее якобы поставляла оружие боевикам в Афганистане.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что Помпео мало чем рискует, когда делает такие грозные заявления в адрес России. Он подчеркнул, что реальных фактов «сговора» Москвы и движения «Талибан» нет и «в природе не существует».

«США не имеют никаких оснований заявлять, что российские спецслужбы или армия занимались подобными грязными делами. Пусть эти расследования США поставят на ту же полку, где у них хранятся истории о вмешательстве РФ в выборы, о русском следе в тех или иных мировых событиях. Это все звенья одной цепи. Поэтому Помпео может угрожать чем угодно», — выразил мнение Джабаров.

Член Совфеда напомнил, что США сами помогали террористическим группировкам в Афганистане.

«Можно вспомнить, как американцы в свое время выставили афганских моджахедов против русских. США обеспечивали их «Стрингерами» (зенитно-ракетный комплекс. — Прим. ФАН) и в целом финансировали все подобные движения. Потом Вашингтон привел «Талибан» к власти в Афганистане. Когда он развернулся против своих отцов-основателей и после событий в сентябре 2001 года, США вторглись в Афганистан. Но результат от таких действий американцев нулевой, поскольку они только охраняют там свои гарнизоны и больше ничего не делают», — сказал он.

Во время предвыборной кампании Помпео подобными заявлениями старается привлечь внимание избирателя на борьбу США с Россией, констатирует член Совфеда.

«Я не уверен, что господин Помпео еще долго усидит в кресле госсекретаря, потому что очень высокие шансы избраться у [Джо] Байдена. На фоне ухудшающейся экономической и эпидемиологической обстановки в США [Дональд] Трамп может лишиться овального кабинета в Белом доме, и тогда судьба Помпео будет предрешена», – добавил собеседник ФАН.

Напомним, американская газета The New York Times 26 июня опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

В августе представитель политического офиса «Талибана» Сухейль Шахин назвал обвинения РФ в подкупе боевиков радикального движения частью кампании, развернутой противниками мирного процесса в Афганистане. В МИД России назвали публикацию вбросом. Президент США Дональд Трамп назвал текст NYT «очередной заказухой».

1 Организация запрещена на территории РФ.