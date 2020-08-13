Ученые нашли связь между вероятностью заражения COVID-19 и резус-фактором

Барселона, 13 августа. Ученые из Испании и Бразилии пришли к выводу, что резкий рост числа заражений коронавирусом характерен для государств, где большое количество жителей имеет отрицательный резус-фактор (Rh-). Об этом пишет MedRxiv.

Исследователи изучили причины, которые провоцировали быстрое распространение COVID-19 в 126 странах, и заметили, что заболеваемость резко увеличивалась в тех государствах, где проживало больше всего людей с отрицательным резус-фактором. В частности, в Австралии, Австрии, Бразилии, Новой Зеландии, Испании, Великобритании, Швейцарии и США. Во всех этих странах был отмечен «взрывной» характер распространения болезни.

Эту гипотезу подтверждает и тот факт, что люди с отрицательным резус-фактором больше подвержены развитию определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом. Перечисленные патологии зачастую сопровождают COVID-19, причем являются как факторами более высокой вероятности заражения, так и часто возникают в ходе болезни.

Ранее немецкие ученые выяснили, как снизить риск передачи новой коронавирусной инфекции. Согласно выводам их исследования, вероятность заражения COVID-19 снижает использование жидкости для полоскания полости рта, поскольку она нейтрализует клетки вируса SARS-CoV-2.

Главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян до этого рассказывал о выявленных учеными случаях, когда у пациентов с COVID-19 не вырабатывались антитела после перенесенного заболевания. По его словам, это является одной из главных загадок нового вируса.