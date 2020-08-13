Роскачество обнаружило в российском меде следы антибиотиков

Москва, 13 августа. Специалисты Роскачества проверили 46 популярных у россиян торговых марок (ТМ) меда и обнаружили в них следы антибиотиков. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Из 46 ТМ 45 произведены на территории России, одна — в Австрии. Образцы исследовали по 466 показателям.

«Результаты лабораторных исследований показали, что в меде 19 ТМ содержатся следовые количества (стремящиеся к нулю) антибиотиков, как включенных, так и не включенных в гигиенические требования Технического регламента Таможенного союза», — следует из выводов проверки.

По словам экспертов, антибиотики могут попасть в мед по двум причинам: из-за несоблюдения пчеловодом инструкции по применению ветеринарного препарата, или по из-за того, что он использует антибиотики из обычной аптеки.

Вместе с тем в проверенных образцах не было найдено потенциально небезопасных веществ — мышьяка и тяжелых металлов. Однако в меде 43 производителей выявлены различные нарушения обязательных требований технического регламента и ГОСТов и несоответствие нормам опережающего стандарта Роскачества. Также в двух образцах зафиксировано превышение содержания канцерогена, оксиметилфурфурола (ОМФ).

«Содержание ОМФ в меде связано либо с разложением сахаров, либо c воздействием высоких температур, либо c длительным хранением меда с нарушением температурного режима. В соответствии с ГОСТом и техническим регламентом, содержание ОМФ в меде допускается не более 25 мг/кг. Это самый жестко регламентированный показатель ОМФ в меде во всем мире», — пояснила глава испытательной лаборатории Галина Леготкина.

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