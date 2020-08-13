Познер вспомнил, как Лукашенко отреагировал на едкую реплику в свой адрес

Москва, 13 августа. Телеведущий Владимир Познер рассказал, как 25 лет назад неоднозначно отозвался о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Реакцию белорусского лидера на едкую реплику журналист описал в своей колонке на сайте «Познер Online».

Как рассказал Познер, примерно в середине 1990-х годов олигарх Борис Березовский организовал в Минске встречу 20 российских журналистов с Лукашенко. В честь представителей СМИ в белорусской столице устроили ужин. Во время мероприятия Березовский предложил журналистам произнести тост в знак благодарности. По словам Познера, свой тост он помнит до сих пор.

«Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего», — заявил телеведущий на приеме в Минске.

Как отметил Познер, Березовский был раздражен его высказыванием и попытался сгладить колкое заявление. Что касается Лукашенко, то он ничего не ответил, а только «выразительно посмотрел» на российского журналиста.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По предварительным подсчетам, Лукашенко набрал 80,08% голосов. После голосования в республике начались массовые беспорядки.