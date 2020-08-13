Названа основная версия происхождения травмы головы Легкоступовой

Москва, 13 августа. Певица Валентина Легкоступова получила травму головы от удара в ванной после падения. Такую версию правоохранительные органы рассматривают в качестве основной, сообщает РЕН ТВ.

Во вторник исполнительница хита «Ягода-малина» была госпитализирована из своей московской квартиры в наркологическую клинику. Эту информацию в комментарии телеканалу «360» подтвердил ее менеджер Максим Екимов.

«Она в больнице, но что там происходит, я пока не знаю. Нелегкое у нее состояние», — сказал он.

Отмечалось, что артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения, с проломленной головой и синяками по всему телу, а позднее впала в кому. Врачи пытаются снять отек мозга.

Заслуженную артистку России в тяжелом состоянии обнаружила ее дочь. На тот момент певица еще была в сознании, а в квартире с ней находился ее супруг Юрий Фирсов. По словам наследницы, пара вместе выпивала на протяжении нескольких дней и не выходила на связь.

После обращения девушки медики забрали обоих супругов в наркологическую клинику. Муж Легкоступовой сбежал из больницы, а сама певица впала в кому, и ее перевели в другую клинику, где сделали операцию, передает «Царьград».

Супруг артистки заявил, что она получила травму, когда упала в ванной. Затем два дня находилась дома, а на третий день почувствовала себя плохо, и ее увезли в больницу.

Модель Алена Кравец накануне рассказала, что многие общие знакомые отмечали, будто Легкоступова отличалась пристрастием к алкоголю еще в молодые годы. По ее словам, «взяться за стакан» певицу заставляли «неустроенная личная жизнь, постоянные разъезды, проблемы с детьми».